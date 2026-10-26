Kütahya’daki Tavşanlı Höyük’te yürütülen kazılarda, kerpiç üzerinde yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre izler, henüz kurumamış kerpicin üzerine basan bir köpekten kaldı.

Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan kerpicin, bir zamanlar evin duvarında yer aldığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından buluntuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu” dedi.

Bakanlık koordinasyonunda, Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021 yılından bu yana sürdürülen kazılar, Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük’ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını ortaya çıkarıyor. Ersoy, çalışmaları yürüten Fidan’a ve kazı ekibine teşekkür etti.