Galatasaray’ın stadı Rams Park’ın zemin sorunu devam ediyor… Önce Osimhen’in daha sonra Leao’nun sakatlanması sonrası eleştiriler de artarak devam etti. Özellikle son oynanan Amed maçında zeminin bozukluğu hem futbolcuların hem de futbolseverlerin tepkisini çekti.

Karşılaşma sonrası zemin oldukça eleştirilirken 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kütahyaspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Mavi-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden RAMS Park'ın zemin görüntülerine gönderme yaptı.

'ZEMİN KONUSUNDA YARDIMCI OLABİLİRİZ'

Kütahyaspor yaptığı paylaşımda, kendi sahalarının kusursuz zeminine vurgu yaparak "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı ve Galatasaray'ın resmi hesabını etiketledi. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.