Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın kara yolu Menderes Bulvarı Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Sabri Tığlı'nın kontrolünü yitirdiği 20 R 9599 plakalı otomobil, yoldan çıkarak, ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal ve nişanlısı İbrahim Baran Tuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Sabri Tığlı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ünal ile Tuncer'in cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.
KAZA KAMERADA
Kazanın, Ezgi Elçin Ünal’ın arkadaşları ile birlikte nişanlısı İbrahim Baran Tuncer için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinden dönerken yaşandığı belirlendi.
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin ağaca çarptığı yer aldı.Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.