Tarihi bir kutlama olması gereken şey trajik bir hal aldı.

Cezayir Ligi'nde MC Alger, NC Magra'ya oynadığı maçta sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı ve bu sonucun ardından ardından dokuzuncu şampiyonluk ünvanını kazandı.

Son düdükten hemen sonra, 5 Temmuz 1962 stadyumunun tribünlerinde sevinç gösterileri yaşandı. Tam bu sırada birkaç taraftar Güney Tribünü'nün viraj bölümünün çitlerine doğru koştu. Daha önce paslı olduğu ve deforme olduğu iddia edilen çitler, baskıyı kaldıramadı ve yapının bir kısmının çökmesine neden oldu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DZFoot'un bildirdiğine göre, birkaç kişi ikinci kattan basın alanına doğru düştü. Bu sırada alt kattaki tribünlerde bulunanlar üzerlerine düşenlerden ötürü panik yaşadı. Geleneksel kupa töreni hemen iptal edildi ve her iki takım da büyük bir faciaya tanıklık etti. Cezayirli kaynaklara göre olay anında bir ölü ve onun üzerinde yaralı olduğu duyuruldu. Yaralıların bir kısmının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Trajediye neden olan unsurları belirlemek için bir soruşturma başlatıldı.