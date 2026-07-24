Bhutan hükümeti, kutsal kabul edilen 7 bin 570 metre yüksekliğindeki Gangkhar Puensum Dağı'na tırmanışları ve ülkedeki tüm dağcılık faaliyetlerini tamamen yasakladı. Bu kararla dünyanın zirvesine çıkılmamış en yüksek dağı koruma altına alınırken, benzer tırmanış yasakları Nepal ve Tibet'teki diğer kutsal zirvelerde de uygulanıyor.

KUTSAL DAĞLARA TIRMANIŞ NEDEN YASAKLANDI?

Bhutan'da dağların tanrıların ikamet ettiği yerler olduğuna inanılması sebebiyle hükümet, 1994 yılında 6 bin metrenin üzerindeki tırmanışları sınırlandırdı, 2003 yılında ise dağcılığı tamamen durdurdu. Benzer şekilde Nepal'de bulunan Machapuchare Dağı da Hindu inancında Tanrı Şiva'nın evi kabul edildiği için 1957 yılından bu yana tırmanış izinlerine kapatıldı.

ANTARKTİKA'DA İNSAN ELİ DEĞMEMİŞ BÖLGE NERESİ?

Batı Antarktika'da yer alan Marie Byrd Land, 1,61 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük sahipsiz kara parçası durumunda. Bölgenin yüzde 99,6'lık bölümünde hiçbir insan faaliyeti bulunmazken, deniz seviyesindeki değişimler açısından kritik öneme sahip Thwaites Buzulu da bu el değmemiş alanda yer alıyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi verilerine göre dünya okyanus tabanının yalnızca yüzde 29'u haritalandırılabildi. Arktik Okyanusu'ndaki Gakkel Sırtı kalın buz tabakası nedeniyle araştırılamazken, Meksika'daki 7 bin kireçtaşı obruğundan sadece 142'si ziyaret edilebiliyor. Vietnam'daki Hang Son Doong mağarasının ise yer altı nehirleri ve tünellerinin büyük bölümü hâlâ keşfedilmeyi bekliyor.