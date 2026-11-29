Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, üçüncü kez nikâh masasına oturduğu Sevda Sönmez ile evliliğinin ardından ilk konserlerinden biri için İzmir'de sahneye çıktı. Sanatçıyı yalnız bırakmayan eşi, konser boyunca en ön sıradan kendisini izledi. Sönmez'in Kutsi'nin şarkılarını hep bir ağızdan söylemesi, gecenin öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.

KUTSİ ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİ

"Ağlama Kalbim" ve "Sana Ne" gibi şarkılarıyla tanınan, "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Levent karakteriyle de hafızalara kazınan Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile 15 Kasım 2026'da evlendi.

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren sanatçı, böylece üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Kutsi, evliliğin ardından eşiyle birlikte olduğu ilk kareyi de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

KONSERDE EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Kutsi'nin İzmir'deki konserinde bu kez gözler eşi Sevda Sönmez'in üzerindeydi. En ön sıradan konseri takip eden Sönmez, sanatçının seslendirdiği şarkılara tek tek eşlik etti.

Çiftin konser sırasında yaşadığı keyifli anlar sosyal medyada da paylaşıldı.