Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi evlendi.

Ünlü sanatçı, bir süredir birliktelik yaşadığı Sevda Sönmez ile dünyaevine girdi.

Nikah törenine çiftin aile üyeleri ve yakın arkadaşları katıldı. Sade bir törenle evlenen çiftin nikahından görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

KUTSİ ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİ

Sevda Sönmez ile hayatını birleştiren Kutsi, üçüncü kez nikah masasına oturdu.

Ünlü sanatçı, ilk evliliğini 2008'da Sinem Bayraktutar ile yaptı. 2015 yılında sona eren bu evliliğin ardından Kutsi, 10 Mart 2021'de Gaziantep'te Sibel Ülker ile ikinci kez evlendi.

Sanatçı, Sevda Sönmez ile gerçekleştirdiği nikahla üçüncü kez dünyaevine girmiş oldu.

Kutsi ve Sevda Sönmez'in nikah töreninde AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da yer aldı. Bayram, çiftin nikah şahitliğini üstlendi.