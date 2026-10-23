Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programında “Kutu Bebek” lakabıyla tanınan Ebrar Demirbilek, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. 2016-2019 yılları arasında yayınlanan programla hafızalara kazınan Demirbilek, çocuk oyuncu olarak kariyerine devam ederken katıldığı galada yeni projeler için teklif aldığını açıkladı.

“KUTU BEBEK” EBRAR GALADA ORTAYA ÇIKTI

2013 doğumlu Ebrar Demirbilek, Çocuktan Al Haberi programına henüz küçük bir çocukken katılmış ve sevimli tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmişti. Programın ardından oyunculuk kariyerine yönelen Demirbilek, birçok dizi ve filmde rol aldı.

Hercai, Masal Zamanı, Afacanlar Kampta ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, son olarak Efes'in Sırları filminde yer aldı.

YENİ PROJELER İÇİN TEKLİFLER ALIYOR

Bir filmin galasına annesiyle birlikte katılan Ebrar Demirbilek, yeni projeler için kendisine teklifler geldiğini ve bunları değerlendirdiğini söyledi. Genç oyuncunun açıklaması, kariyerine yeni yapımlarla devam edebileceğinin sinyalini verdi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ebrar Demirbilek'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada da ilgi gördü. Genç oyuncunun son halini gören takipçileri, “Hâlâ çok güzel”, “Kocaman olmuş” ve “Nasıl da büyümüş” yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.