

İzmir’de birbirini tanımayan iki aile, soy kütüklerinde yapılan değişikliklerle akraba gibi gösterildiklerini ve bu yolla miras haklarının ellerinden alındığını anlattı.

'ÜST SOYUMLA BAĞIMI KESMİŞLER'

Mağdur vatandaşlardan biri, “Üst soyumla bağımı kesmişler. Görünmüyorlar. Görünmediği için bana gelen mal yok. Bize 83 tane taşınmaz ve tapu olduğu söylendi. Hatta birine e-mail olarak gönderilmiş ama ortada hiçbir şey yok” dedi. Bir diğer mağdur ise, “Hak sahibi olduğumuz hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Çok fazla taşınmaz var” ifadelerini kullandı.

'MİRAS HAKKI ÖLÜ BİR KİŞİ ÜZERİNE GEÇİRİLİYOR'

Sözcü TV'den İlknur Yağumli ile Gamze Elçi'nin haberine göre süreç, soy kütüklerinde yapılan değişikliklerle başlıyor. Eski nüfus kayıtlarında soy bağı değiştiriliyor, bazı durumlarda soyadı değişikliği yapılıyor ya da miras hakkı ölü bir kişi üzerine geçiriliyor.

Ardından veraset ilamı düzenlenerek yeni mirasçılık belgesi oluşturuluyor ve pay oranları resmileştiriliyor. Son aşamada ise taşınmazların satışı gerçekleştiriliyor. Bu satışların bazı durumlarda kamulaştırma adı altında devlete yapıldığı da öne sürülüyor. Böylece gerçek mirasçıların taşınmaz üzerindeki haklarının ortadan kalktığı iddia ediliyor.

'FARKLI AİLELER BİRLEŞTİRİLMİŞ'

Mağdurlardan biri, aile içindeki kayıtların da değiştirildiğini belirterek, “Annesiyle tek çocuk görünüyor, diğer üçü görünmüyor. Hiçbir şekilde görünmüyorlar. Gruplar ayrılmış gibi” dedi.

Bir diğer mağdur ise, “Gerçek mirasçıların devre dışı bırakılması kütük aktarımıyla teknik olarak yapılıyor. Bizim ailemizde tescil tarihi olmayan nüfus kayıtları var. Farklı aileler birleştirilmiş, sanki akrabaymış gibi gösteriliyor” diye konuştu.

BİRDEN FAZLA KURUM BAĞLANTILI İDDİASI

Süreçte birden fazla kurumun bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Mağdurlardan biri, “Rant var mutlaka. Bu sadece tek bir kurumla yapılacak bir şey değil. Nüfus Müdürlüğü, Tapu, Kültür Koruma Varlıkları, Vakıflar ya da belediyeler… Hepsi bir şekilde bağlantılı olabilir” ifadelerini kullandı.

Her iki ailenin de İzmir ve Ankara’da çok sayıda suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Aileler, olayda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri ve diğer kişilerin ortaya çıkarılmasını talep ediyor.