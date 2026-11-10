Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası yerini daha ılık bir havaya bırakmaya hazırlanıyor. Çarşamba gününden itibaren birçok kentte sıcaklıkların hızla yükselmesi beklenirken, İstanbul'da hafta sonu termometrelerin 22 dereceyi, bazı illerde ise 23 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Ankara'da bugün beklenen kar yağışının ardından sıcaklıkların kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre il il beklenen hava durumu...

BUGÜN YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batı kesimleri ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı ve alçak kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle kar yağışının yer yer etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürebilecek pus ve sis hadiseleri bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ankara'da bugün kış koşulları yeniden hissedilecek. Başkentte hava sıcaklığının en yüksek 6 derece civarında olması beklenirken, kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı tahmin ediliyor.

İstanbul'da da parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Kentin bazı ilçelerinde aralıklı sağanak geçişleri görülebilecek. Özellikle gün içerisinde yağış ihtimalinin bulunduğu bölgelerde vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının yarından itibaren etkisini kaybetmeye başlaması bekleniyor. Güneyli yönlerden esecek rüzgarların beraberinde daha ılık hava taşımasıyla birlikte birçok kentte sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

İstanbul'da güneyli rüzgarların zamanla kuvvetlenerek lodos şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın yer yer fırtına şiddetine ulaşabileceği değerlendirilirken, sıcaklıklardaki yükselişin de özellikle Marmara Bölgesi'nde hissedilmesi öngörülüyor.

Çarşamba günü İstanbul'da termometrelerin 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ankara'da ise sıcaklığın 10 derece civarına yükselmesi tahmin ediliyor. İzmir'de sağanak geçişlerine rağmen hava sıcaklığının 22 dereceye ulaşması beklenirken, Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinde sıcaklıkların 20-21 derece bandında seyredeceği öngörülüyor.

Karadeniz kıyılarında da sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde termometrelerin 10-15 derece aralığına çıkacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YALANCI BAHAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Perşembe ve cuma günleri de sıcaklıklardaki yükselişin devam etmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise özellikle batı ve iç kesimlerde bahar havasını andıran sıcaklıkların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığının 21-22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ankara'da ise termometrelerin 18 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Böylece hafta başında soğuk hava ve yağışın etkili olduğu iki büyükşehirde hafta sonuna doğru belirgin bir sıcaklık artışı yaşanacak.

Ege Bölgesi'nde de hafta sonu sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde termometrelerin 20-23 derece aralığına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte bölgede gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte yurt genelinde kısa süreli bir yalancı bahar havası yaşanması bekleniyor. Öte yandan özellikle İstanbul ve çevresinde kuvvetli lodos ihtimali nedeniyle rüzgarın etkilerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.