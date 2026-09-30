Avrupa Birliği'nin iklim ve çevre gözlem ağı Copernicus tarafından yayımlanan 10'uncu Okyanus Durumu Raporu, kutup bölgelerinde sıcaklıkların hızla arttığını ortaya koydu. Rapora göre Kuzey Kutbu'nda deniz yüzeyi ve deniz buzu sıcaklıkları 1982-2024 döneminde toplam 4,2 derece yükseldi.

KUZEY KUTBU'NDA BUZ KAYBI HIZLANDI

Kuzey Kutbu'nda deniz buzu alanı da önemli ölçüde daralıyor. 1979'dan bu yana her 10 yılda yaklaşık 500 bin kilometrekare deniz buzu kaybedildiği belirtildi. Bu durum kıyı erozyonunu artırırken, bölgedeki yerleşim ve altyapılar için de risk oluşturuyor.

Sibirya'nın kuzeyindeki Kara Denizi'nde ise sıcaklık artışı 1982'den bu yana 6,7 dereceye ulaştı.

PENGUENLER İÇİN KRİTİK UYARI

Antarktika'daki deniz buzu kaybı, imparator penguenleri de ciddi biçimde etkiliyor. Raporda, 2022'de deniz buzunun rekor seviyede azalmasının ardından bazı kolonilerde geniş çaplı üreme başarısızlığı yaşandığı belirtildi.

İmparator penguenler üreme ve yaşamlarını sürdürmek için sabit deniz buzuna ihtiyaç duyuyor. Buzların erken erimesi, yavruların su geçirmez tüyleri gelişmeden soğuk suya düşmesine neden olabiliyor.

Rapora göre deniz buzu kaybı mevcut hızını korursa, imparator penguen kolonilerinin yüzde 90'ından fazlası 2100 yılına kadar neredeyse tamamen yok olabilir.

OKYANUSLAR HIZLA DEĞİŞİYOR

Copernicus raporu, kutupların yanı sıra dünya genelinde okyanusların da önemli bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çekiyor. Deniz sıcaklıklarındaki artış, sıcak hava dalgaları ve okyanusların asitlenmesi ekosistemler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Raporda, okyanuslardaki değişimin hızlandığı ve bunun deniz canlıları ile kıyı bölgeleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.