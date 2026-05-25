Avrupa ile Asya arasındaki veri akışının yüzde 90'ını sırtlayan Kızıldeniz güzergahında, son iki yılda füze saldırıları ve gemi çıpaları nedeniyle en az 7 büyük kablo kopması yaşandı. En son Eylül 2025'te ticari bir geminin Bab el-Mandeb Boğazı'nda 4 ana hattı birden parçalaması ve Basra Körfezi'ndeki askeri gerilimler, altyapı güvenliğini tamamen kilitledi. Jeopolitik krizlere doğrudan bir yanıt olarak geliştirilen 2 milyar euro bütçeli Arktik denizaltı hattı, İskandinavya'yı doğrudan Asya kıtasına bağlayarak veri egemenliğini güvence altına alacak. Projenin 2030 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedefleniyor.

4 BİN METRE DERİNLİKTE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BUZ TEHLİKESİ

Kuzey Kutbu üzerinden geçecek olan Polar Connect hattı, daha önce hiçbir küresel altyapı projesinin karşılaşmadığı ekstrem doğal zorluklarla mücadele etmek zorunda. Sığ sularda okyanus tabanını kazıyarak ilerleyen devasa deniz buzları ile rotaya çarpma riski bulunan buzdağları, fiber optik hattın yapısal bütünlüğünü doğrudan tehdit ediyor.

Arktik sularındaki önceki kablo denemeleri yüksek risk barındırıyor. Alaska kıyısında işletilen Quintillion hattı, Haziran 2023 ve Ocak 2025'te yaşanan iki büyük buz kırma kazası nedeniyle 8 ay boyunca tamamen devre dışı kalmıştı. Avrupa tıp ve teknoloji konsorsiyumu, benzer çöküşleri engellemek amacıyla, kabloyu 4 bin metre derinliğe kadar gömebilecek özel Arktik zırhlı mekanizmaları ve kutup iklimine uyumlu yeni nesil onarım gemilerini devreye alıyor.

TROPİKAL SULAR YERİNE KUTUP ROTASIYLA HIZ REKORU

Mevcut Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası, 1990'lı yıllardan bu yana denizcilik hatları takip edilerek döşendiği için bugüne kadar küresel internetin ana omurgasını oluşturuyordu. Ancak bölgedeki istikrarsızlığın rutin hale gelmesi; bankacılık işlemlerinden askeri haberleşmeye kadar tüm dijital ağları siber ve fiziksel kopma riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Polar Connect, tamamen Norveç ve İzlanda gibi Avrupa müttefiki ülkelerin kontrolündeki uluslararası sulardan geçerek veri güvenliğini maksimuma çıkaracak. Proje aynı zamanda, Kuzey Kutbu üzerinden geçen geometrik yolun Süveyş güzergahından çok daha kısa olması sebebiyle, Kuzey Avrupa ile Doğu Asya arasındaki veri iletim hızını (gecikme süresini) tarihin en düşük seviyesine indirecek.