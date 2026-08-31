Kuzey Kutup noktasına bin kilometre uzaklıkta bulunan Norveç’e ait olan Swalbard takım adalarında Türk vatandaşları mülk edinme ve ikamet alma hakkı elde etti. Kutuplarda bilimsel araştırmaya yönelik olan ve geçen sene TBMM’de benimsenen anlaşmanın ardından TUBİTAK tarafından Kutup Araştırmaları Merkezi açıldı.

SIFIRIN ALTINDA -50

Türk bilim heyetinin ve adaların hükümet düzeyindeki ilk ziyaretçisi de Sanayi Bakanı Fatih Kacır oldu. Anlaşma ile adalar bölgesinde Türk şirketleri de endüstri, balıkçılık ve ticaret alanlarında faaliyet gösterebilecek, mülk edinebilecek. Türk öğrenciler ise Swalbard Üniversitesinde eğitim görebilecek. Anlaşma sonrası Swalbard’da Türk bilim insanları çalışma başlattı. Ancak bölgede olumsuz hava şartları ve zor bir yaşam var. Hava sıcaklığı sıfırın altında 50 dereceye kadar düşüyor.

Bölgede ölmek ve doğum yapmak adeta yasak. Ölüm döşeğindeki hastalar her yer buzla kaplı olduğu ve mezarlık bulunmadığı için ana karaya gönderiliyor. Hamile kadınlar ise hastane şartları sınırlı olması nedeniyle Alesund ve Oslo’da doğum yapıyor. Beklenmedik durumlarda ölenler de ana karada defnediliyor.

Silahsız çıkmak doğmak ve ölmek yasak

20. yüzyıla kadar ‘’Sahipsiz toprak’’ olan Swalbard takım adaları Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Norveç’in oldu.

Adalarda kutup ayısı sayısı insanlardan daha çok ve saldırıları da oluyor. Swalbard’da Ada merkezinin dışına silahsız çıkmak yasak ancak kutup ayılarını öldürmenin de ağır para ve hapis cezası bulunuyor.