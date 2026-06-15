Oyun dünyasında koleksiyonculuk çılgınlığı, dudak uçuklatan bir rekorla yeni bir boyuta taşındı. Dünyanın en ikonik video oyunlarından biri olan Super Mario Bros.’un hiç açılmamış özel bir kopyası, düzenlenen açık artırmada tam 3 milyon dolara (yaklaşık 139 milyon TL) alıcı buldu.

UFAK DETAY SEBEBİYLE DEĞERİNİ BİNLERCE KAT ARTIRDI

Heritage Auctions tarafından gerçekleştirilen açık artırmada rekor fiyata satılan NES (Nintendo Entertainment System) dönemine ait oyun, nadir bulunmasından ziyade kutusunun kondisyonu ve üzerindeki mühür detayıyla bu değere ulaştı. Oyunun kutusunu kapalı tutan parlak etiket mührün (gloss sticker seal) hiç bozulmamış olması, kopyayı dünya çapındaki koleksiyoncular için "türünün tek örneği" haline getirdi.

SADECE 3 TANE VAR

Professional Sports Authenticator (PSA) tarafından 10 üzerinden 9.6 gibi kusursuza yakın bir puanla derecelendirilen oyunun, 1985 yılındaki ikinci üretim dönemine ait olduğu belirtildi. Nintendo'nun bu mühürleme sistemini kısa süre sonra standart plastik shrink-wrap (jelatin) ambalajla değiştirmesi, parlak etiketli bu kopyaları günümüzde aşırı nadir kılıyor.

Uzmanlar, bu üretim serisinden günümüze kadar ulaşan ve varlığı bilinen sadece üç kapalı kutu olduğunu, satılan bu örneğin ise serinin üretilen en erken kopyası olduğunu ifade ediyor.

YATIRIM GİBİ GÖRÜYORLAR

Bu devasa satış, oyun dünyasında "spekülasyon" tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. 2021 yılında da bir Super Mario 64 kopyası 1,5 milyon dolara satılmış ve piyasada benzer tartışmalar yaşanmıştı. Birçok uzman ve koleksiyoncu, bu astronomik fiyatların oyunun gerçek nadirliğinden ziyade, "Mario" gibi küresel markaların zengin yatırımcıların ilgisini çekmesinden kaynaklandığını savunuyor.