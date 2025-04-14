Ocak ayında 26 yaşına giren ve sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk, geçen günlerde küvette verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmıştı. O kareler binlerce beğeni almıştı.

Önceki gün bir etkinliğe katılan ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Soytürk, küvet pozlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Fotoğraflarını annesinin çektiğini söyleyen oyuncu, sevgilisi Samet Vuruşan'ın tepkisini de açıkladı.

"SADECE ARADI VE 'O NE?" DEDİ

Rabia Soytürk, "Annem çekti, annem ile tatilimdi o benim. Hayır kıskanmadı, normal bence. Sadece aradı 'O ne?' dedi" diye konuştu.