İran dün Kuveyt'teki ABD üssünüe yaptığı saldırılar sonucu 5 ABD askeri yaralandı, 30 milyon dolarlık İHA ise kullanılamaz hale geldi.

Bloomberg'e konuşan bir kaynak, Kuveyt hava savunma sistemlerinin ABD üssüne atılan Fetih-110 füzesini engellediğini ancak, düşen enkaz parçalarının Ali Al Salim hava üssüne isabet ettiğini aktardı.

Aynı kaynak saldırıda sözleşmeli personel ve ABD askerleri dahil yaklaşık beş kişinin hafif yaralandığını dile getirdi.

Olayda tanesi yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan biri tamamen imha oldu ve en az bir diğeri de ağır hasar aldı. ABD Merkez Komutanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD'YE TUZLU FATURA

Bu son saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayından beri yürürlükte olan kırılgan ateşkesi uzatmayı düşündüğü bir dönemde gerçekleşti.

Trump cuma günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ön anlaşma hakkında nihai bir karar almaya hazır olduğunu duyurdu, ancak bu açıklamadan sonra yeni bir gelişme yaşanmadı.

Beyaz Saray'dan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise Durum Odası'nda yapılan yaklaşık iki saatlik toplantının ardından başkanın herhangi bir resmi açıklama yapmadığını aktardı.

Epik Öfke Operasyonu kapsamında İran'a yapılan saldırılarda en az 14 asker hayatını kaybetti ve 409 ABD'li yaralandı.

Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana bölgeye bin sekiz yüz elliden fazla balistik füze fırlatan İran'ın kullandığı Fateh-110 füzeleri 500 kilogramlık savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip.

Ayrıca bu savaş sebebiyle Amerika'nın elindeki Tomahawk ve Patriot gibi değerli mühimmat stokları da tükenmeye devam ediyor.