Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, silahlı kuvvetlerin bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası içerisinde 2 düşman balistik füzesi tespit ettiğini bildirdi. Sözcü Atvan, tespit edilen füzelerin hava savunma unsurlarınca başarıyla önlendiğini ve gerekli müdahalenin zamanında yapıldığını aktardı. Müdahale neticesinde olayda herhangi bir hasar ya da can kaybı meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini yüksek bir hazırlık seviyesiyle sürdürdüğünü vurgulayan Kurmay Albay Atvan, ülke güvenliğinin tesisi ile vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin korunması adına çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti. Kuveyt ordusu, bu sabah erken saatlerde ülkede füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini kamuoyuna duyurmuştu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Kuveyt hava sahasında yaşanan bu hareketliliğin arka planına dair komşu ülkelerden açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son askeri adımlarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'de konuşlu bulunan ABD askeri üslerine yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiğini ilan etti. Bölgedeki askeri hareketlilik yakından takip ediliyor.