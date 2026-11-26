İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'teki gelişmelerin İtalya'nın diplomatik temsilciliği aracılığıyla takip edildiği belirtildi.

‘2 İTALYAN HAYATINI KAYBETTİ’

Açıklamada, "Patlama, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Skyguard hava savunma sisteminin tespit antenlerinde bakım yapan Rheinmetall Italia'dan 2 İtalyan teknisyenin çalıştığı tesisi etkiledi. 2 İtalyan da hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.

MELONİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda iki vatandaşının yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Meloni, "Avrupa Konseyi toplantısı sırasında Kuveyt'te meydana gelen saldırıda 2 İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiği haberini aldım. Kendi adıma ve hükümet adına derin üzüntülerimi ifade ediyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Saldırıdan etkilenen herkese ve ailelerine yakınlığımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kuveyt ordusu da daha önce yaptığı açıklamada, İran tarafından gerçekleştirilen İHA saldırısında stratejik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını duyurmuştu.