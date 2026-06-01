Kuveyt, sabah saatlerinde gelen ani saldırı haberiyle sarsıldı. Ülkeye yönelik başlatılan füze ve İHA saldırıları, bölgedeki savunma mekanizmalarını harekete geçirdi. Resmi makamlar, hava savunma sistemlerinin tehditleri etkisiz hale getirmek için görev başında olduğunu duyurdu.

“Savunma Sistemlerimiz Devrede”

Kuveyt ordusunun X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden gerçekleştirdiği resmi açıklamada, hava sahasına yönelik saldırı girişimlerinin engellenmeye çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde duyulabilecek yüksek şiddetli patlama seslerinin, savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkat çekilerek, halkın panik yapmaması istendi.

Vatandaşlara Kritik Uyarı: “Talimatlara Harfiyen Uyun”

Saldırının ardından güvenlik birimleri, halkı güvenlik protokolleri konusunda uyardı. Yapılan resmi çağrıda, vatandaşların yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik talimatlarını eksiksiz uygulamaları gerektiği vurgulandı.

Siren Sesleri Yükseliyor

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırı girişimi nedeniyle ülke genelinde sirenler çalmaya başladı. Şu an için saldırıların kaynağına veya detaylı niteliğine dair herhangi bir resmi bilgi paylaşımı yapılmadı.