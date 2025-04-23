TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE 105 YIL ÖNCE BU İNANÇLA AÇILDI. EMPERYALİZM BU İNANÇLA

DİZE GETİRİLDİ. CUMHURİYETİMİZ İŞTE BU İNANÇLA KURULDU

Hiç şüphe yok, devletimizin ebedi müddet yaşaması, memleketimizin kuvvetlenmesi, milletimizin refah ve mutluluğu için hayatımız, namusumuz, şerefimiz, geleceğimiz için ve bütün kutsal kavramlarımız için mutlaka en kıskanç hislerimizle, bütün uyanıklığımızla ve bütün kuvvetimizle milli egemenliğimizi koruyup savunacağız.

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Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türk halkında tacidar, (taç sahibi) diktatör yoktur ve olmayacaktır. Çünkü ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir. Taç ve tahtlar yanar, yok olur.

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Bir millet kendi gücüne dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa oyuncak olmaktan kurtulamaz. Milletin ruhu zapt olunmadıkça, azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hakim olmanın imkanı yoktur. Asırların getirdiği bir milli ruha, hiçbir kuvvet direnemez.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK:

- Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişi

- Olağanüstü bir devrimci

- Sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider

- İnsan haklarına saygılı dünya barışının öncüsü

- İnsanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı

- Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Atatürk’ü 27 Kasım 1978’de böyle tanımladı.

Atatürk, Meclis’in 3. Yasama Yılı’nı açarken yaptığı konuşmayı bu beyitle bitirmişti:

Ölmüş gibi düşünsek bile bu vatan ölmez. Zira dünyanın sırtı bu tabutun büyüklüğünü çekemez.