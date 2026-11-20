İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bugün ve yarın etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı İstanbullulara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

AKOM tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren serin ve yağışlı hava dalgası etkili olmaya başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde, özellikle akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı öngörülen yağışların, gece saatlerine kadar sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

CUMARTESİ ÖĞLEDEN SONRA YENİDEN BAŞLAYACAK

Gece yarısından itibaren kısa süreli bir mola vermesi beklenen yağışlı havanın, cumartesi öğle saatlerinden itibaren kenti yeniden etkisi altına alacağı bildirildi. Yarın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde yerel, kısa süreli ancak şiddetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor. AKOM, ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını istedi.

METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de yurt genelindeki hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre; Marmara'nın doğusu, Ege (Denizli hariç), Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu, Samsun ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken; sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis görülecek.

Meteoroloji ayrıca Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 17 il için "sarı kodlu" uyarı yayımladı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.