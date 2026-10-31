Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Göztepe yenilgisinin ardından açıklama yaptı. Önceki maçlar hakkında konuşamayacağını belirten Kuyt, bu karşılaşmanın kendi sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Kuyt, taraftarlardan özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan önceki maçlar için konuşamam ama bu maç benim sorumluluğumda. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, fazlasını hak ediyorlar. Taraftarlarımız da içinde bulunduğumuz durumu biliyor.

Ben ve teknik heyet bu maça takımı en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yaptık. Antrenmanlara enerji katmaya çalıştık."

'BAZI ANLARDA ÇOK KIRILGANIZ'

"İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Bazı anlarda çok kırılganız. İlk yarıda yüzde 72 top bizdeydi, bu istediğimiz oyundu. Bu şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarıya iyi başlayamadık. Bireysel hatadan gol yedik. Bu oyun kurulumu benim isteğimdi, benim sorumluluğumda ama 3 tane net pozisyonumuz vardı. Birini atsak 2. golü bulurduk.

Böyle zamanlarda şans da gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık."