Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından görevinden ayrılan İsmail Kartal'ın yerine geçici olarak Dirk Kuyt geçti. Kuyt'ın menajeri Rob Jansen, önceliğin yeni bir teknik direktör atanması olduğunu ancak başarılı sonuçlar alınması halinde Hollandalı çalıştırıcının sezon sonuna kadar görevde kalmasının da gündeme gelebileceğini söyledi.

Hollanda basınından AD'nin haberine göre, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Kuyt ilk etapta üç karşılaşmada takımın başında olacak. Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda acele etmek istemediği belirtildi.

"ÖNCELİKLE BU ÜÇ MAÇ SÖZ KONUSU"

Kuyt'ın uzun yıllardır menajerliğini yapan Jansen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Temel düşünce, daha sonra yeni bir teknik direktör atamaları. Ancak işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyorsunuz. Dirk önümüzdeki maçlarda iyi iş çıkarırsa sezonu tamamlaması için de gündeme gelebilir. Manchester United'da Ruud van Nistelrooy örneğinde de benzer bir durum yaşandı."

Fenerbahçe yönetiminin Kuyt'ın hedeflerini bildiğini belirten Jansen, değerlendirme için üç maçı işaret etti:

"Evet, Fenerbahçe Dirk'in hedeflerinden haberdar. Ancak öncelikle bu üç maç söz konusu. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz."

İLK RAKİP GÖZTEPE

Kuyt, Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına cumartesi günü Göztepe karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, ardından çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. Üçüncü karşılaşmada ise Çorum FK deplasmanına gidilecek.

Bu üç maçın ardından milli ara başlayacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü belirlemek için bu dönemi değerlendirmesi bekleniyor.