Bir evin arka bahçesinde kuyu kazımı yapan işçiler, toprağın altında 503,2 kilogram ağırlığında devasa bir safir kütlesi çıkardı. Toplam 2,5 milyon karat değerindeki bu nadir mineral oluşumu, Guinness Dünya Rekorları tarafından gezegenin en büyük safir kümesi olarak tescillendi.

DEV SAFİR NEREDE TESPİT EDİLDİ?

Sri Lanka'nın Ratnapura bölgesinde kuyu kazısı yapan işçiler, toprakta sıra dışı taşlar fark ederek mücevher ticaretiyle uğraşan mülk sahibine haber verdi. Yapılan incelemede tek parça halinde çıkarılması gereken 1 metre uzunluğunda, 72 santimetre genişliğinde ve 50 santimetre yüksekliğinde devasa bir taş kütlesi tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle aylarca gizli tutulan ve "Serendipity Safiri" adı verilen kütle, özel koruma önlemleriyle laboratuvara taşındı.

Saha çalışmalarındaki ilk tahminlerde taşın ağırlığı 510 kilogram olarak açıklansa da resmi ölçümler Zürih'te yapıldı. Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, İsviçre'deki gemolojik analizlerin ardından taşın resmi ağırlığını 503,2 kilogram olarak onayladı. Yıldız safir niteliği taşıyan korundum kütlesi, bünyesinde milyonlarca küçük kristal yapı barındırıyor.

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKAN DEV TAŞIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Uluslararası uzmanlar ve yerel kurumlar, dev safir kümesinin toplam piyasa değerini ilk etapta 100 milyon dolar olarak tahmin etti. Resmi sertifikalandırma süreçlerinde hazırlanan belgelerde ise taşın taban değerlendirme tutarı 10 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, yapının nihai değerinin tek bir kesilmiş taştan değil, işlenmemiş nadir boyutundan ve koleksiyon değerinden kaynaklandığını belirtiyor.