Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Kayran Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
MÜDAHALE BAŞLADI
Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen yetkililer, yangın mahalline çok sayıda söndürme ekibi yönlendirdi. Alevlere kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve orman işçileri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek ve yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için zamanla yarışıyor.