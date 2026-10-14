Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından hüküm açıklandı. Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Hüseyin Boğuç ve Azittin Altınöz'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmada tutuklu sanık Altınöz hazır bulunurken Boğuç, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gina'nın ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Önceki savunmasını tekrarlayan Boğuç, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi. Altınöz de suçsuz olduğunu savunarak aynı talepte bulundu.

Duruşma savcısı, iki sanığın da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli kasten öldürme suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu suçlardan yargılanan her iki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

AVUKAT: HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı Sümeyye Gökçe, Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi ve ailenin avukatları olarak süreci başından beri takip ettiklerini söyledi.

Yargılamanın üç yıldan fazla sürdüğünü belirten Gökçe, mahkemenin her iki sanığı da hiçbir indirim uygulamadan en üst sınırdan cezalandırdığını ifade etti. Gökçe, çocukların ayrımcılığa uğramadan, korkusuzca yaşayabildiği ve okuyabildiği bir dünya için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

ÖNCEKİ KARARDA BİR SANIK BERAAT ETMİŞTİ

Okçular Mahallesi'nde 4 Nisan 2023'te okula giden Gina Mercimek, evine dönmemişti. Ailesinin polise başvurmasının ardından başlatılan arama çalışmasında, küçük kızın cansız bedeni aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuç'a ait iki katlı evin avlusundaki su kuyusunda bulunmuştu.

Önceki yargılamada Boğuç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Altınöz ise beraat etmişti.

Ailenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanık hakkında verilecek cezanın en üst hadden uygulanması gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozmuştu.