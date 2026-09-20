Kuraklığın en sert hissedildiği Ampara ve Monaragala gibi bölgelerde yağışlar normal seviyelerin yüzde 85 ila 100 altında kaldı. Ülkedeki yüzlerce su deposunun seviyesinin normal kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'una kadar gerilediği belirtiliyor. Bazı uzak yerleşimlere tankerlerle su götürülürken, bölge sakinleri teslimatları günlerce bekliyor.

SU SIKINTISI TARLALARA DA YANSIDI

Kuraklık günlük yaşamın yanı sıra tarımsal üretimi de doğrudan etkiliyor. Tarlalarını sulayamayan çiftçiler ürünlerini kaybederken, hayvancılık yapan aileler de ellerindeki sınırlı suyu hayvanlarını yaşatmak için kullanıyor. Bazı çiftçiler gelirlerini tamamen kaybederek geçici işlerde çalışmaya başladı.

Ülkedeki Yala Milli Parkı'nda da su sıkıntısı kritik seviyeye ulaştı. Parkın bazı bölümleri turistlere kapatılırken, kuruyan göletleri doldurmak için tankerlerle her gün su taşınıyor. Yetkililer, sıcaklık nedeniyle zorlanan hayvanların suya daha kolay ulaşabilmesi için turistlerin bazı su kaynaklarına erişimini de kısıtladı.

DENİZ SUYU ALTERNATİFİ GÜNDEMDE

Sri Lanka'nın su kaynaklarındaki düşüş daha da devam ederse deniz suyunun arıtılarak kullanılabilir hale getirilmesi gündeme gelebilir. Ülkenin afet yönetimi yetkilileri, tatlı su kaynaklarının tamamen tükenmesi ihtimaline karşı böyle bir seçeneği değerlendiriyor. Ancak mevcut tek büyük tuzdan arındırma tesisinin ülkenin tamamının ihtiyacını karşılamasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Yetkililer, ülkedeki kuraklığın önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşabileceği konusunda uyarıyor. Sri Lanka'nın meteoroloji birimi, mevcut kuraklığın ardından yılın ilerleyen dönemlerinde yağışların artmasını beklerken, gelecek yılın başlarında yeniden ciddi bir kuraklık yaşanabileceğini öngörüyor.