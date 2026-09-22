Olay, Salihli'nin Eskicami Mahallesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanının bulunduğu sokağa plakasız motosikletle gelen, kask ve kar maskesi takan Z.B., elindeki silahla dükkanın içine girdi. İş yeri sahibi M.Ş. ve yanında bulunan N.Ç.'ye silah doğrultan Z.B., altınları çıkarmalarını istedi.

Direnişle karşılaşan şüpheli, rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği M.Ş. ve N.Ç. yaralandı. Altınları alamayan soyguncu, kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esnaf tarafından yakalanan şüpheli ise polis ekiplerine teslim edildi.

ESNAF: "SİLAHI ELDEN DÜŞTÜ"

Şüpheliyi yakalayan esnaflardan Mehmet Ay, "Elime aldığım parke taşını kaçarken şüpheliye fırlattım ve bu sırada silahı elinden düştü. Sonra da üzerine atlayarak yere düşürdüm" dedi.

CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Soygun girişimi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ve çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin dükkanın içine girdiği, ardından kaçtığı ve yaralıların dışarı çıktığı anlar yer aldı. Cep telefonu görüntülerinde ise şüphelinin kaçarken silahını dışarıda bulunan insanlara doğrulttuğu görülüyor.

Şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.