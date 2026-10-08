Hatay’ın merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan 100'üncü Yıl Çarşısı’nda 1 Ekim günü film senaryolarını aratmayan bir soygun teşebbüsü yaşandı. Yüzlerini maskeyle kapatan 2 şüpheli, çarşı içerisindeki bir terzi dükkanının kapısını zorlayarak içeri girmeyi başardı.

Terzi dükkanı ile bitişiğindeki kuyumcu arasında bulunan duvarı delerek kuyumcuya geçen şüpheliler, yanlarında getirdikleri spiral makinesiyle para kasasını kesmeye çalıştı. Ancak kasayı açmayı başaramayan soyguncular olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

120 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Olayın ardından terzi ve kuyumcunun şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölgedeki 45 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüyü titizlikle analiz eden ekipler, şüphelilerin izini sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda, soygun girişiminde bulunan şüphelilerin aynı çarşıda farklı bir sektörde iş yeri işleten A.A. ile onun yanında çalışan E.Y. isimli kadın olduğu tespit edildi.

OPERASYONDAN 12 SAAT ÖNCE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Şüphelilerin kimliklerinin ve ikametlerinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri 6 Ekim tarihinde adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda E.Y. isimli kadın gözaltına alındı.

Operasyon sırasında polisin ulaştığı diğer şüpheli A.A.'nın ise baskından tam 12 saat önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Y. hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor.