Olay, dün Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde meydana geldi.

Aynı çarşı içerisinde iki kuyumcu dükkanında altın yüzüklerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki hırsızlığı da aynı iki kişinin gerçekleştirdiği belirledi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kimliklerinin N.D. ve N.A. olduğu saptanan şüpheliler, çaldıkları 100 bin lira değerindeki 3 altın yüzükle yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürülürken, altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.