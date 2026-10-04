İstanbul Bayrampaşa’da Yıldırım Mahallesi’nde dün saat 15.25 sıralarında bir kuyumcuda film senaryolarını aratmayan bir soygun ve yakalanma hikayesi yaşandı.

ŞEMSİYEYİ SİLAH SÜSÜ VERDİ, SOĞUKKANLI ÇALIŞAN SAHTE ALTINLARI VERDİ

Kuyumcu çalışanı Emir Gülcemal’in dükkânda yalnız olduğu sırada içeri giren Necmettin T. (39), elindeki poşetin içinde silah olduğunu iddia ederek Gülcemal’i tehdit etti. Tehditlerin ardından uzatılan poşetin altınlarla doldurulmasını isteyen şüpheliye karşı, çalışan Emir Gülcemal soğukkanlılığını korudu. Gülcemal, poşeti vitrinde sergilenen yaklaşık 20 adet imitasyon ziynet eşyasıyla doldurdu. Takıların gerçek olduğunu sanan Necmettin T., poşeti alarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.

BÖREKÇİDE ÇALDIĞI İMİTASYON ALTINLARLA YAKALANDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirleyerek bir börekçiye girdiğini tespit etti. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra düzenlenen baskınla Necmettin T., çaldığı imitasyon altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

FİLM GİBİ HİKAYE: KAYINVALİDESİNİN ALTINLARINI ÇALIP KUMAR BORCUNU ÖDEMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelinin sanal kumar oynadığı ve borçlandığı, bu nedenle kısa süre önce evini kapatarak kayınvalidesinin yanına İstanbul’a taşındığı belirlendi. Necmettin T.’nin kayınvalidesinin evindeki altınların yerini öğrenip çaldığı, bunları bozdurarak kumar borçlarını ödediği ortaya çıktı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcu soygununu planladığı saptandı. Ayrıca soygun sırasında kullandığı poşetin içinde silah değil şemsiye olduğu anlaşıldı.

“EĞER GERÇEK OLSAYDI ZARARIMIZ 5 MİLYON LİRA OLURDU”

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teşhis ve şikayet için gelen iş yeri sahibi Kadir Aydın, çalışanının soğukkanlılığı sayesinde büyük bir zarardan kurtulduklarını belirterek, "Ben dükkânda yoktum. Personelimiz soğukkanlı kalıp gerçek altınlar yerine sahteleri vermiş. Şüpheli gerçek sanıp kaçmış. Eğer gerçek olsaydı zararımız 5 milyon liraya yakın olurdu. Emniyete teşekkür ediyorum" dedi. Çalışan Emir Gülcemal ise şüpheliyi teşhis ederken yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Necmettin T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.