Manisa’nın Salihli ilçesi Eskicami Mahallesi’nde plakasız motosikletle kuyumcunun bulunduğu sokağa giden Zeki B., kask ve kar maskesi takarak iş yerine girdi.

KUYUMCUDA SİLAHINI ATEŞLEDİ

Yüzünü gizleyen şüpheli, yanında bulunan silahı iş yeri sahibi M.Ş. ile N.Ç.’ye doğrultarak altınları istedi. İddiaya göre iki kişinin direnmesi üzerine şüpheli tabancayla ateş açtı.

Silahın ateşlenmesi sonucu M.Ş. ve N.Ç. yaralanırken, şüpheli altınları alamadan iş yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak çevredeki esnaf tarafından yakalanan Zeki B., etkisiz hale getirildikten sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Zeki B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘AMACIM KİMSEYE ZARAR VERMEK DEĞİLDİ’

Zeki B.’nin savcılık ve mahkemedeki ifadesinde, maddi sıkıntılar nedeniyle soygun girişiminde bulunduğunu söylediği öne sürüldü.

Şüphelinin, olaydan önce motosikletle çevrede kısa süreli keşif yaptığı, ardından kuyumcuya girmeye karar verdiği ve kimliğinin belirlenmemesi için kask, maske ve eldiven kullandığını anlattığı belirtildi.

Zeki B.’nin ifadesinde, “Amacım kimseye zarar vermek değildi. 5 tane bilezik istedim, verseydi alıp gidecektim. Pişmanım” dediği kaydedildi.