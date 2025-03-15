Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda yapılan değişiklikle ilgili önemli bir güncelleme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, bazı gerçek kişilere kesme altın satışı yasaklandı.

Yeni düzenlemeye göre, yurt dışına çıkarken kişi başına 25 bin lira olan döviz ve Türk Lirası bulundurma limiti, 185 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve kıymetli maden ticaretiyle uğraşan gerçek kişiler dışında, Türkiye'de yerleşik diğer gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılmayacak. Öte yandan elinde çekili altın bulunan kişiler için ise henüz bir karar açıklanmadı.

SİNYAL VERİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde kesme altın alım satımında yaşanan artışa karşı suistimallerin önlenmesi amacıyla bir çalışma başlatmıştı. Mehmet Şimşek, kıymetli maden piyasasında kayıt dışı işlemleri engellemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ve bu süreçte ek adımların atılacağını belirtmişti.