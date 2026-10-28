Türkiye’de hem çalışanları hem de işletmeleri giderek daha da zorlayan ekonomik krizden kuyumcular da nasibini aldı. Türkiye’nin cari açığına etkisi nedeniyle 2023 yılında devreye alınan altın ithalatına kota uygulamasının ardından istihdam kayıplarının yaşandığı sektörde, alım gücünün zayıflaması ile de kuyumcu firmalarında da kapanmalar arttı.

‘TİCARET ZORLAŞTI’

Büyük atölyelerin istihdamı azaltmayı tercih etiği, kiralık ve satılık dükkan sayısına sürekli yenilerinin eklendiği İstanbul’da Kuyumcukent, son dönemde ‘hayalet şehir’ benzetmelerine maruz kalırken ticaretin kalbi olarak tanımlanan Kapalıçaşı’da da kapanan kuyumcu sayısının yükselişe geçtiği belirtildi. Yıllardır sürdürdükleri faaliyetlerinin ardından işletmelerini kapatmak zorunda kalan kuyumcuların yerini ise hediyelik eşya, baharat ya da taklit ürünler satan işletmelerin aldığı ifade edildi. Kuyumcuların yerini alan dükkanlarla birlikte bölgedeki değişim de hızlanmaya başladı.

İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte yüksek faiz gelirinin yatırımcıları altın tercihinden uzaklaştırdığının altını çizdi. İstanbul Kapalıçarşı’da da satışların durma noktasına geldiğine dikkat çeken Ercan Özboyacı, “Bölgede ticaret yapmak artık daha da zorlaştı. Son dönemde kapanan kuyumcu sayısı oldukça fazla” dedi. Özboyacı, “Kapanan kuyumcuların yerini ise baharatçılar, hediyelik eşya ve ‘taklit ürünler’ satan işletmeler almaya başladı” açıklamasını yaptı.

İstihdam kaybı %35’i buldu

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Özcan, “Kota uygulamasından önce sektörde yaklaşık 250 bin kişilik istihdam vardı. Şimdiye kadar yaşanan istihdam kaybı yaklaşık yüzde 35’i buldu” dedi. Ayrıca Özcan, uluslararası piyasa ile altının kilogram fiyatında oluşan farkın son dönemde kapanmaya başladığını belirtti ve “1.500 dolara kadar oluşan fiyat avantajı ihracata yansıdı. Yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı ancak şimdi zirveden düşüş başladı” diye konuştu.