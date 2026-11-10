Birikimlerini gram altında değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahtecilik riskiyle karşı karşıya kalırken, kuyumculuk sektöründe güvenlik önlemlerinde yeni bir yönteme başvuruldu.

Piyasada kulaktan kulağa yayılan "mıknatıs çekerse sahtedir, çekmezse gerçektir" kuralının dolandırıcılar tarafından devre dışı bırakıldığını vurgulayan uzmanlar, merdiven altı atölyelerin yeni yöntemlerine karşı uyarıda bulunuyor.

MIKNATIS YÖNTEMİ NEDEN ARTIK İŞE YARAMIYOR?

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, sahte altın üretiminde demir ve çelik gibi mıknatısa tepki veren madenler yerine artık yoğunlukla bakır tercih ediliyor.

Bakır madeni manyetik çekime sahip olmadığı için mıknatıs tarafından yakalanamıyor.

Dolandırıcılar, bakır kalıpların üzerine gerçek altın yaldız kaplayarak dış görünüş, renk ve doku açısından gerçeğinden farksız ürünler ortaya çıkarıyor.

Bu yöntemle hazırlanan ürünler hem tüketiciyi yanıltıyor hem de standart yüzeysel kontrolleri boşa çıkarıyor.

ALTIN KESME YÖNTEMİ HANGİ DURUMLARDA DEVREYE GİRİYOR?

Piyasa uzmanları, kamuoyunda oluşan "her bozdurulan altın kesiliyor" algısının gerçeği yansıtmadığını belirterek prosedürün sınırlarını çiziyor.

Bilinen lisanslı rafinerilerin hologramlı, güvenlikli ve açılmamış orijinal ambalajındaki gram altınlar barkod ve gramaj teyidiyle doğrudan nakde çevriliyor.

Makasla kesme işlemi yalnızca şu riskli senaryolarda uygulanıyor:

-Orijinal güvenlik ambalajı açılmış, yırtılmış veya tamamen paketsiz getirilen ürünler,

-Üzerinde yetkili rafineri damgası bulunmayan şüpheli basımlar,

-Hassas terazide miligramlık ağırlık veya hacim sapması gösteren parçalar.

Uzmanlar, kuyumcunun tüketici onayı almadan hiçbir ürüne fiziksel müdahalede bulunamayacağının altını çiziyor. Şüphe durumunda müşteriye bilgi verilip onay alındıktan sonra altın kesilerek iç çekirdeğine mihenk taşı ve asit testi uygulanıyor. Gerçek çıkan altınlar, formunu kaybetse dahi maden değeri üzerinden hurda statüsünde eksiksiz ödenerek rafinerilere eritilmeye gönderiliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA KRİTİK EŞİK: ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Piyasadaki fiziki riskler sürerken, altının ons ve gram seyrini etkileyecek küresel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Jeopolitik tansiyonun seyri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik piyasalarda yön arayışını destekliyor.

Özellikle ABD kanadından gelecek enflasyon verilerinin altın fiyatlamasında ana katalizör rolü oynayacağını belirten ekonomi uzmanları, beklentilerin altında kalabilecek bir verinin yukarı yönlü ivmeyi tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, fiyat dalgalanmalarının yüksek olduğu dönemlerde sahtecilik girişimlerinin arttığını hatırlatarak, vatandaşların yalnızca sertifikalı ve ambalajlı ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyor.