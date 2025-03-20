Ali Can POLAT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla mali piyasalar alt üst oldu. Vatandaş döviz bürolarına ve kuyumculara koştu. Ancak birçok kentte fiyat belirleyemeyen kuyumcular günün ilk saatlerinde işlem yapmadı.

Öğlene doğru piyasalardaki hareketlenme sürünce işlemler devam etti, ancak büyük bir makas vardı. Dolar alış satışında döviz bürolarındaki makas 2 TL’yi bulurken altında bu makas 300 TL’ye yaklaştı. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, “Kur da altın da çok oynak olduğu için herkes bekle ve gör moduna geçti. Şu an herkes şokta tabi, alış satış arasındaki fiyat farkı da çok dalgalı bir yükselip bir düşüyor” dedi.

Siyasetin durulması bekleniyor

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver de piyasanın bekleme moduna geçtiğini doğruladı. Piyasada ödemelerin de durduğunu söyleyen Ünver, “Bir anda dolar 36 liradan 41 liraya çıkınca çok büyük bir fark oluşuyor. Bu sebeple dövizle yapılan ödemeler durdu, şu an askıya alınmış halde. Herkes fiyatın stabil hale gelmesini bekliyor. Düşmesi veya yükselmesinden ziyade piyasanın sağlıklı işlemesi için bir yerde durması bekleniyor. Bunun için de tabi siyasi durumun normale dönmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.