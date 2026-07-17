Muratpaşa’daki bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş sattıkları tespit edilen şüpheliler, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. ARAMALARDA 79 SAHTE DİŞ ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalarda toplam 79 adet sahte altın diş ele geçirildi. Yapılan incelemelerde zanlıların yakın zamanda başka bir ilde faaliyet gösteren bir kuyumcuya da aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıkları belirlendi. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER Emniyetteki işlemlerinin ardından “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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