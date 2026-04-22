Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, iş yeri sahibi B.H., yüzük almak istediğini söyleyerek dükkana gelen bir kişinin deneme sırasında iki yüzüğü çaldığını belirterek polise başvurdu. Yaklaşık 50 bin lira değerindeki yüzüklerin çalındığı olayda, şüphelinin vitrinden indirttiği yüzükleri peş peşe denerken el çabukluğuyla aldığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, 2 Nisan’da Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan başka bir kuyumcuda da benzer bir hırsızlık olayı yaşandı. Aynı yöntemi kullanan şüphelinin burada da bir altın yüzüğü çaldığı belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kimliği belirlenen A.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce 4 suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.