Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından yatırımcıların fiziki altına yönelmesiyle birlikte piyasada yoğunluk yaşandı. Artan talep, özellikle paketli gram altın tarafında arz sıkıntısına yol açtı. Rafinerilerin talebi karşılamakta zorlandığı, bunun da maliyetlere yansıdığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz hafta 1.800 dolar seviyesinde olan işçilik bedellerinin kısa sürede yükseldiği belirtilirken, piyasadaki fiyatlamalarda oynaklığın arttığı gözlemlendi.

DALGALI PİYASA VE UYARILAR

İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde dalgalanmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Gün içinde yine ons altın tarafında 400 dolarlık bir dalgalanma gördük. Daha önceki videolarımda ve özellikle Ocak ayında size demiştim 2026 yılına ilişkin, 2026 yılı manipülasyon yılı.

Altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler ve sert dalgalanmalara hazır olun. Gün içinde 300 dolar 400 dolarlık dalgalanmayı normalleştirecekler ve altın güvenli liman değildir algısını yatırımcılara yerleştirecekler.

"TEKRAR ALTIN VURUŞ OLACAK"

Ons altın tarafında her ne kadar 4.100 dolar seviyesi görülmüş olsa benim nazarımda o dip seviyeler test edildi. Tekrar altın vuruş olacak ama 6.000 dolar seviyesi geldikten sonra. O yüzden ons altın tarafında kısa vadede yine 4200 -4600 dolar aralığında bir dalgalanma beklediğimi söyleyebilirim.

İLK ETAP 5 BİN DOLAR

4600- 4680 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ilk etapta 5.000 dolar seviyesine kadar yükselişin devam edeceğini söyleyebilirim. Ancak bu ne zaman gelir? Büyük bir ihtimalle Donald Trump'ın yeni bir açıklaması olursa "Biz İran'la görüşmelere başladık, ateşkes ilan ediyoruz" diye böyle bir açıklama gelir ise altın fiyatları tekrar o kaldığı yerden yükselişlerine devam eder."

GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Ons altındaki sert hareketlerin etkisiyle gram altın fiyatlarında da geri çekilmeler yaşandı. 7.000 TL seviyesinin altına sarkmalar görülürken, gram altının 6.400 TL seviyesine kadar gerilediği, ardından yeniden 6.847 TL seviyelerinde işlem gördüğü ifade edildi. Gün içi fiyat oynaklığının dikkat çekici seviyelere ulaştığı belirtiliyor.

İslam Memiş, mevcut görünümde yükseliş beklentisini koruduğunu ifade ederek yatırımcıların fırsatları değerlendirebileceğini belirtti.

KUYUMCULARDA GRAM ALTIN KALMADI

Piyasadaki yoğun talep nedeniyle Türkiye genelinde kuyumcularda paketli gram altın bulunamadığı ifade ediliyor. Yatırımcıların geri çekilmeyi fırsat bilerek fiziki altına yönelmesi, rafineriler üzerinde ek baskı oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta 1.800 dolar seviyelerinde olan işçilik maliyetlerinin kısa sürede 9.000 dolara kadar yükseldiği belirtilirken, rafinerilerin talebe yetişmekte zorlandığı aktarılıyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN B PLANI

İslam Memiş, yatırımcılara alternatif yöntemlere yönelmeleri gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Bankalarda altın fiyatlarının serbest piyasaya göre daha uygun olabildiğini ifade eden Memiş, kısa vadede banka üzerinden alımın değerlendirilebileceğini söyledi.

Ayrıca paketli gram altın yerine darphane üretimi çeyrek, yarım ve tam altınların tercih edilebileceğini belirtti. Bunun yanında Darphane sertifikası (S1) üzerinden de alım yapılabileceğini, 50 gram üzerindeki alımların fiziki teslimata dönüştürülebileceğini ifade etti.

Altın piyasasında yaşanan dalgalanma, hem fiyatlarda hem de fiziki ürün erişiminde belirgin etkiler oluşturdu. Artan talep nedeniyle kuyumcularda gram altın bulunamaz hale gelirken, işçilik maliyetlerindeki yükseliş piyasadaki dengesizlikleri artırdı. Uzmanlar, yatırımcıların alternatif alım kanallarını ve ürün türlerini değerlendirerek hareket etmelerinin önemine dikkat çekiyor.

-Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.