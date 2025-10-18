Altın piyasasında son günlerde adeta fırtına esiyor. Gram altın 5 bin 900 TL’ye ulaşarak tarihi bir zirveye çıktı. Şu sıralar 5 bin 727 TL seviyelerinde işlem gören altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Ons altın 4 bin 308 doları test ettikten sonra 4 bin 251 dolar civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı’da ilk kez 10 bin TL sınırını aştı. 18 Ekim sabahı itibarıyla serbest piyasada 9 bin 364 TL’den alıcı buluyor.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN UNSURLAR

Piyasalarda yaşanan bu hızlı yükselişin arkasında birden fazla neden var. Jeopolitik risklerin artması, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının kızışması ve merkez bankalarının rekor düzeyde altın alımı yapması, fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının 4.500 dolar seviyesini görmesinin “çok uzak olmadığını” ifade etti.

UZMANLAR FİKİR AYRILIĞINDA

Altındaki sert yükseliş yatırımcıları ikiye böldü. Bir grup analist rallinin devam edeceğini öngörürken, bazı ekonomistler kısa vadede “kar realizasyonu” yaşanabileceğini savunuyor.

İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk, “Amerika altının önünü bilerek açıyor. Çünkü yükselmesi kendi rezervlerindeki altın fiyatlamasına dayanıyor. Ancak bunun sonu gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

KUYUMCULARDA GRAM ALTIN KALMADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, altına olan talep o kadar arttı ki, birçok kuyumcuda gram altın bulunamaz hale geldi. İstanbul Altın Rafinerisi’ne yapılan operasyon sonrası üretimin aksaması, piyasadaki sıkışıklığı artırdı.

Bazı kuyumcular sadece bilezik ve takı satarken, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını satışlarını durdurdu.

Kapalıçarşı’da kuyumcu önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bazı dükkânlarda satışlar geçici olarak durduruldu. Benzer görüntüler Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde de yaşanıyor.

Altının yükselişi sadece yatırımcıyı değil, tüm dünyada altın ticaretini de yeniden şekillendiriyor.

Yılbaşından bu yana altın alımına devam eden merkez bankaları, rezervlerini artırarak milyarlarca dolar kazanç elde etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu listede ilk 10’da yer aldı.

TCMB’nin 617 tonluk altın rezervinin değeri 84 milyar doları aşarken, bu durum Türkiye’nin döviz rezervlerine de önemli katkı sağladı.

ALTIN RALLİSİ SÜRER Mİ, DURUR MU?

Altın piyasası son yılların en hareketli dönemini yaşıyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler devam ettiği sürece, altının güvenli liman özelliğini koruması bekleniyor.

Ancak bazı uzmanlar, aşırı yükselişin ardından kısa vadede geri çekilme olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.