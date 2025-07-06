Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları ve Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, milyonlarca yatırımcının yönünü yeniden 'güvenli liman' altına çevirmesine neden oldu.



Son yıllarda artan kredi ve banka kartı kullanım oranı nedeniyle altın alım işlemlerinde de kartlı harcamaların payı artarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı kredi kartı üzerinden yapılan altın işlemlerine yönelik kuyumcuları incelemeye aldı.

BOZDURMA YAPANA AĞIR CEZA GELİYOR



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz yıl bankalara yolladığı tebliğ ile kredi kartı limitinin yalnızca yüzde 25'i oranında nakit avans kullanılabileceğini belirtmiş ve taksitli nakit avans işlemlerinde vadeyi 3 ay ile kısıtlamıştı.



Söz konusu karar, kredi kartı limitini nakde çeviremeyen yüz binlerce vatandaşın yan yollara sapmasına neden olurken, en sık kullanılan yöntem ise kuyumcuların uyguladığı 'bozdurma' işlemi oldu. Kredi kartı ile altın satmış ve dakikalar sonra aynı altını yeniden satın almış gibi göstererek kart limiti ile satın alınan altını nakde çeviren ve bu işlem için komisyon alan kuyumcular, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın radarına takıldı.

Bakanlık, yapılan işlemlerde usulsüzlük tespit ettiği kuyumcular için cezai işlemlere başlarken, meslek odaları aracılığıyla Türkiye'nin 81 ilindeki kuyumculara 'bozdurma' işlemi yapmamaları için uyarıda bulundu.



LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK



Söz konusu usulsüz işleme eşlik eden kullanıcıların da bankalar tarafından yaptırımla karşılaşma ihtimali olduğu belirtilirken, en büyük kısıtlama ve denetim ise kuyumcular üzerinde gerçekleştirilecek. Verilen ilk para cezasının ardından bozdurma işlemine devam ettiği tespit edilen kuyumcuların lisansı iptal edilecek.