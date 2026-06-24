Ticaret Bakanlığı, kuyumculuk sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik değişikliğiyle, laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında tüketicilerin daha açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

YAPAY VE SENTETİK İFADESİ ZORUNLU OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni mevzuata göre, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünleri artık belirli ibareler kullanılmadan satışa sunulamayacak. Satıcılar, bu tür ürünlerin pazarlanmasında ve satışında;

"Sentetik",

"Laboratuvar üretimi",

"Yapay üretim"

ya da Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek benzer ifadelerden en az birini açıkça belirtmekle yükümlü olacak.

BİLGİLENDİRMELER ETİKET VE FATURALARDA YER ALACAK

Yeni düzenleme kapsamında, söz konusu sentetik ve yapay taş ibarelerinin tüketicilerin kolayca görebileceği alanlarda yer alması gerekecek.

Bu doğrultuda zorunlu ifadeler; ürün etiketlerinde, ürün sertifikalarında, faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde açık bir şekilde bulundurulacak. Yapılan bu düzenleme ile tüketicilerin doğal taşlar ile laboratuvar ortamında üretilen taşları daha kolay ayırt edebilmesi hedefleniyor.

MAĞAZALARDA VE İNTERNETTE AYRI BÖLÜM ŞARTI

Yönetmelik değişikliği, sadece ürün üzerindeki ibareleri değil, ürünlerin sergilendiği alanları da kapsıyor. Sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların satış alanlarının birbirinden ayrıştırılması zorunlu hale getirildi. Buna göre:

Fiziki mağazalarda: Ürünler farklı vitrin ve bölümlerde sergilenmek zorunda olacak.

İnternet satışlarında: Ürünler tüketicilere tamamen ayrı kategoriler altında sunulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni düzenlemenin hükümlerinin uygulanmasından ve denetlenmesinden Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.