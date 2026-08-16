Fiziki altına yatırım yapan vatandaşları sahte ürün tuzağından kurtarmak için kuyumculuk sektöründe devrim niteliğinde bir adım atıldı. Darphane'nin devreye aldığı Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) sayesinde, piyasadaki gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında yeni bir dönem başlıyor. Artık tüm altınlar üretim aşamasından itibaren özel güvenlik kodlarıyla kayıt altına alınacak.
CEP TELEFONUYLA "ANINDA DOĞRULAMA" DÖNEMİ
Yeni sistemin tüketiciye sağlayacağı en büyük kolaylık, altın alırken yaşanan güven problemini teknolojiyle ortadan kaldırması olacak. Hızlı karar vermeyi ve güvenli alışverişi destekleyen bu işleyiş sayesinde tüketiciler, satın almak istedikleri altının üzerindeki karekodu akıllı telefonlarının kamerasıyla okutabilecek. Sorgulama işlemi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel uygulaması üzerinden yapılacak ve altının sistemde kayıtlı, orijinal bir ürün olup olmadığı saniyeler içinde ekrana yansıyacak.
ÜRETİM BANDINDA "DEVLET" GÜVENCESİ
Fiziki altına artan yoğun ilgi, güvenlik önlemlerinin de baştan aşağı yenilenmesini zorunlu kıldı. Yeni uygulamayla birlikte altınlar daha piyasaya çıkmadan, üretim aşamasındayken kaynağını ve özelliklerini belli eden şifrelerle donatılacak. Bugüne kadar rafinerilerin kendi oluşturduğu kodlardan farklı olarak, ürünlerde Darphane'ye ait özel güvenlik etiketi kullanılacak ve doğrudan devlet tarafından kayıt altına alınan bir doğrulama mekanizması devrede olacak. Uzmanlar, özellikle kapalı ambalajda satılan altınları alırken tüketicilerin artık sadece ambalajın dış görünüşüne güvenmemesi, mutlaka sistem üzerinden doğrulama yapması gerektiğinin altını çiziyor.
PEŞ PEŞE GELEN OPERASYONLAR DÜĞMEYE BASTIRDI
Bu yeni güvenlik duvarının örülmesinde, son dönemde artan dolandırıcılık vakaları büyük rol oynadı. Yakın zamanda İstanbul başta olmak üzere düzenlenen operasyonlarda sahte altın üretimi ve satışı yapan kişiler hakkında adli süreçler başlatılmıştı. Darphane'nin yeni takip sistemiyle birlikte merdiven altı ve sahte ürünlerin piyasaya girişinin zorlaştırılması planlanıyor. Ayrıca tespit süreçlerinin hızlandırılması ve fiziki altın alan vatandaşların çok daha güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi hedefleniyor.