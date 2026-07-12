Kuyumcularda altın bozdurduktan sonra elde edilen yüksek meblağlı paraların transferiyle ilgili güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Artık kuyumcular üzerinden yapılacak yüksek tutarlı para transferlerinde, hesap sahibinin doğrudan onayı ve fiziki varlığı aranıyor.

HESAP SAHİBİNİN İMZASI VE ONAYI OLMADAN TRANSFER YOK

Yeni uygulamaya göre, altın bozumu sonrası ortaya çıkan yüksek meblağların transfer edilebilmesi için transfer yapılacak hesap sahibinin bizzat işlem esnasında hazır bulunması gerekiyor. Hesap sahibinin ıslak imzası ve net onayı olmadan hiçbir şekilde başka bir hesaba para aktarımı yapılamıyor. Bu sayede, üçüncü şahısların hesap sahiplerinden habersiz ya da yetkisiz şekilde büyük tutarlarda para transferi gerçekleştirmesinin önüne geçiliyor.

FİZİKİ KİMLİK VE NFC ÖZELLİĞİ ZORUNLU HALE GELDİ

Güvenlik zincirinin en önemli halkalarından birini ise teknolojik doğrulama oluşturuyor. İşlem sırasında hesap sahibinin yeni tip T.C. kimlik kartının mutlaka yanında bulunması gerekiyor. Kimliğin sisteme tanıtılması ve doğrulanabilmesi için de işlem yapılan cihazlarda veya telefonlarda NFC özelliğinin açık olması şart koşuluyor. NFC üzerinden kimlik kartı çipi okunmadan ve dijital doğrulama tamamlanmadan yüksek meblağlı transfer işlemlerine sistem tarafından onay verilmiyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Sektör temsilcileri, bu yeni uygulamanın hem kuyumcuları hem de vatandaşları güvence altına aldığını belirtiyor. Özellikle son dönemde artan dolandırıcılık vakalarının, kimlik taklitlerinin ve zorla para transferi yaptırma girişimlerinin bu yöntemle tamamen engellenmesi amaçlanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kuyumcuya gitmeden önce kimlik kartlarını yanlarına almaları ve telefonlarının NFC özelliklerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK tarafından yürütülen finansal denetim ve suç gelirlerinin önlenmesi çalışmaları kapsamında, kuyumculuk sektöründe kimlik tespiti yükümlülükleri kademeli olarak artırıldı. Bankacılık ve finansal işlemlerde NFC ile kimlik doğrulama ve yüksek tutarlı işlemlerde imza/onay zorunluluğu getiren ana yönetmelikler ilk olarak 2021 yılında mevzuata girdi. Kuyumcuları ve yüksek meblağlı nakit hareketlerini doğrudan kapsayan, kimlik kartı çipiyle doğrulama ve imza şartına ilişkin sıkılaştırılmış denetimler ise 2023 ve 2024 yıllarında yapılan mevzuat güncellemeleriyle tamamen zorunlu hale getirilerek uygulamaya konuldu.

Bu uygulama birçok işletme tarafından uygulansa da küçük esnaflar bazen bu kuralı göz ardı edebiliyor.