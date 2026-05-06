Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez,kuyumcuların 10 Mayıs'taki Anneler Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Bu özel gün dolayısıyla hareketliliğin başladığını belirten Sönmez, perşembe günü artması beklenen satışların cumartesi günü çok yoğun olmasını beklediklerini söyledi.

Sönmez, Anneler Günü dolayısıyla kuyumcuların ürün çeşitliliğini artırdıklarına dikkati çekerek, altın ve pırlantanın değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğunu anlattı.

Hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğini vurgulayan Sönmez, "Bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü için yoğun talep edilen ürünlerimiz tektaşın yanı sıra özel tasarım küpe, kolye ve bileklikler oldu. Kuyumcular, bu özel günü unutulmaz kılmak için vatandaşlardan gelecek özel tasarım takılar da hazırlıyor. Vatandaşlar gümüş takıları da tercih ediyor. Saatlerin de hediye olarak tercih edildiği bu özel günde, tasarım hazırlanan gözlük çerçeveleri ile güneş gözlükleri de annelerin beğenisine sunuluyor" dedi.

Sönmez, gram ve çeyrek altınların olduğu kolye ve bileklik satışlarının bu yıl da yoğun olmasını beklediklerini dile getirerek, yeni doğum yapan annelerin ilk Anneler Günü'nü unutulmaz hale getiren "anne-çocuk" kolyelerinin de talep gören takılar arasında yer aldığını bildirdi.

KUYUMCU TERCİH EDERKEN DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

Özel kampanyaların yanı sıra pırlanta alana 14 ayar kolye verilmesi, gümüş ya da doğal taşlarla yapılan ürünlerin hediye edilmesi gibi uygulamalar olduğuna işaret eden Sönmez, vatandaşların kuyumcu tercihini yaparken dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Sönmez, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün teşhir ederek tüketiciyi aldatabildiği uyarısında bulundu.