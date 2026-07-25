Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek yepyeni bir adım atıldı. Fiziki altın alımını kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla bazı bankalar, ATM’leri üzerinden gram altın satışına başladı. Artık vatandaşlar, kuyumcuların kapalı olduğu saatlerde bile ATM'lerden dakikalar içinde gram altın tedarik edebilecek.

Gelişen finansal teknolojilerle birlikte bankalar, şube yükünü hafifletmek ve kullanıcılara hızlı çözümler sunmak için ATM altyapılarını güncelledi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte belirlenmiş pilot ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Bu sayede kullanıcılar, tıpkı kağıt para çeker gibi, sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor. Bankacılık uzmanları, bu hamlenin özellikle düğün sezonlarında ve acil nakit veya ziynet ihtiyacı doğan durumlarda büyük kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

ATM’DEN FİZİKİ ALTIN DÜZENLEMESİ

ATM üzerinden gram altın alma süreci oldukça pratik ve güvenli bir prosedüre dayanıyor. Müşteriler banka veya kredi kartlarıyla, hatta dilerlerse karekod kullanarak ATM'ye giriş yapabiliyor. Menüde yer alan altın işlemleri sekmesinden tercih edilen gramaj seçildikten sonra ödeme işlemi vadesiz hesaptan düşülerek ya da kredi kartı borçlandırılarak anında tamamlanıyor. İşlemin onaylanmasının ardından ambalajlı ve özel güvenlik damgalı altın, ATM'nin para verme bölmesinden kullanıcıya teslim ediliyor.

SAHTECİLİK RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

ATM'lerden verilen altınlar, Darphane veya akredite edilmiş rafineriler tarafından üretilen, özel güvenlik kodlu ambalajlarda sunuluyor. Her bir ambalajın üzerinde taklit edilmesini engelleyen karekod ve seri numaraları yer alıyor. Bu sıkı denetim mekanizması sayesinde vatandaşların sahte veya ayarı düşük altın alma riski tamamen ortadan kaldırılırken, fiziki altın alımında en yüksek güvenlik standartları sağlanmış oluyor.

Şimdilik büyükşehirlerdeki yoğun nüfuslu ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın, gelen talebe göre kısa sürede tüm Türkiye genelindeki ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.