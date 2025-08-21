Kuyumcular, piyasada “Suriye altını” olarak bilinen ve ayarı düşürülen çeyrek altınlar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

NTV’nin haberine göre, söz konusu altınlar Darphane’de değil, piyasada basılıyor ve bu nedenle gerçek çeyrek altınlarla karıştırılabiliyor. Ancak bozdurmak neredeyse imkansız çünkü kuyumcular bu altınları geri almak istemiyor.

KUYUMCULARIN SAHTE ALTINI ANLAMA YÖNTEMİ

Kuyumcular, sahte altını ayırt edebilmek için mihenk taşı testi gibi yöntemler kullanıyor. Ancak yine de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Kuyumcu Varol Erdoğan, bu altınların 22 ayar değil, genellikle 21 ya da 20 ayar olduğunu belirterek, “Kuyumcular Odası bu konuda denetim yapmalı. Vatandaşlarımız mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş etmeli” ifadelerini kullandı.