İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde öğle saatlerinde hareketli ve korku dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir kuyumcu ile iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KUYUMCUYU BASTI, KURŞUNLAR KOMŞU ECZACIYA İSABET ETTİ

Olay yerinden ayrılan şüphelilerden biri, öğle saatlerinde elinde silahla geri dönerek kuyumcu dükkanına kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında kurşunlar kuyumcuya ve hemen bitişiğindeki eczaneye isabet etti. O esnada dükkanında bulunan eczane sahibi C.Ç. (40), sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine adrese derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı eczacı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜYÜ SİLAHLA TEHDİT EDİP ARACINI GASBETTİ

Saldırının ardından yaya olarak hızla kaçan şüpheli, sokakta seyir halinde olan N.Y. (40) idaresindeki otomobilin önünü kesti. Sürücüyü silahla tehdit ederek araçtan indiren saldırgan, gasp ettiği otomobille olay yerinden uzaklaştı.

GASP EDİLEN ARAÇ ÇATALCA'DA BULUNDU

Polis ekiplerinin geniş çaplı başlattığı takip neticesinde, gasp edilen otomobil Çatalca’da yol kenarına terk edilmiş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan tespit edilirken, saldırı anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görüldü. Emniyet güçlerinin kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.