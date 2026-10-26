İstanbul Esenyurt'ta 21 Ekim günü öğle saatlerinde Piri Reis Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, kolye almak için iş yerine gelen Dilşad D.'nin (24) başka bir müşteriyle tartışması ve daha sonra dükkâna dönerek ateş açması yer aldı.

Saldırıda kuyumcu dükkânına ve bitişiğindeki eczaneye kurşunlar isabet etti. Eczane sahibi C.Ç. sol bacağından yaralandı. Şüpheli, gasbettiği otomobille kaçtı.

“GEL LAN, KOLYEYİ BANA SAT”

Görüntülerde Dilşad D.'nin kız arkadaşına kolye almak istediğini söylediği, kuyumcunun verdiği fiyatı beğenmeyerek indirim istediği sırada içeri başka bir müşterinin girdiği görülüyor.

Kolyesini satmak isteyen müşterinin getirdiği ürünü isteyen Dilşad D.'nin, kuyumcunun verdiği fiyatı beğenmeyip dışarı çıkmaya çalıştığı sırada müşteriye “Gel lan, kolyeyi bana sat” dediği ve aralarında tartışma çıktığı kayıtlara yansıyor.

İş yeri sahibi tarafları dışarı çıkarıyor. Dışarıda bir süre daha devam eden tartışmanın ardından Dilşad D.'nin tek başına iş yerine dönerek ateş açtığı görülüyor. Kuyumcu çalışanının da şüpheliye karşılık verdiği anlar görüntülerde yer alıyor.

ÇATALCA'DA DRON DESTEKLİ OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yararlanarak şüphelinin kaçtığı otomobili takibe aldı. Aracın Çatalca'ya gittiği belirlendi. Gasbedilen otomobil kısa süre sonra terk edilmiş halde bulundu.

Takibi sürdüren ekiplerin düzenlediği dron destekli operasyonda Dilşad D. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 51 mermi bulundu.