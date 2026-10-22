İstanbul Esenyurt'ta kuyumcuya yönelik silahlı saldırının şüphelisi D.D., polis ekiplerince Çatalca Muratbey Mahallesi'ndeki bir çiğ köftecide yakalandı. Saldırıda, kuyumcunun bitişiğindeki eczanenin sahibi C.Ç. sol bacağından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde kuyumcu ile iki kişi arasında tartışma çıktı. İş yerinden ayrılan iki kişiden D.D., kısa süre sonra geri dönerek kuyumcuya silahla ateş açtı.

Kurşunlar kuyumcu dükkanına ve yanındaki eczaneye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan eczane sahibi C.Ç., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GASBEDİLEN OTOMOBİL ÇATALCA'DA BULUNDU

Saldırının ardından koşarak kaçan D.D., bir sokakta karşılaştığı otomobilin önünü kesti. Sürücü N.Y.'yi silahla tehdit ederek aracını gasbeden şüphelinin kaçtığı otomobil, Çatalca'da terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, D.D.'nin Muratbey Mahallesi'nde bir çiğ köftecide olduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Burada gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.